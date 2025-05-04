Мэр Хабаровска проверил стройку спортцентра в Краснофлотском районе

Мэр города выехал на площадку и лично проверил ход строительства. Центр строят в районе парка Дома офицеров флота. Уже установлено больше 130 тонн металлокаркаса. Подрядчик готовится к следующему этапу — монтажу ограждающих конструкций и сэндвич-панелей. Затем начнется кладка кирпичных перегородок и устройство перекрытий.