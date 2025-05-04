Мэр Хабаровска проверил стройку спортцентра в Краснофлотском районе

В Краснофлотском районе Хабаровска появится новый центр для спорта и отдыха. Он станет частью масштабной программы по обновлению городской инфраструктуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мэр города выехал на площадку и лично проверил ход строительства. Центр строят в районе парка Дома офицеров флота. Уже установлено больше 130 тонн металлокаркаса. Подрядчик готовится к следующему этапу — монтажу ограждающих конструкций и сэндвич-панелей. Затем начнется кладка кирпичных перегородок и устройство перекрытий.
Строительство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом. Общая стоимость — 400 миллионов рублей. Деньги поступили из трех уровней бюджета — федерального, краевого и муниципального.