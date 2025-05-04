ВС РФ уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Минобороны РФ.
— За период с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Уточняется, что 11 БПЛА сбили над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей, передает Telegram-канал оборонного ведомства.
Минобороны также отчиталось, что в ночь на 3 мая системы ПВО ликвидировали 170 украинских беспилотников. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.