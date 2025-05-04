СМИ: на границе с Эстонией образовалась очередь после военных учений

«Третьего мая, после трехдневного перерыва, Эстония открыла международный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. В течение дня время ожидания с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов. Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в 2 часа ночи, официально погранпереход работает с 7:00», — указано в статье.
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что Эстония приостановит работу погранпункта «Нарва-1» для пешеходов с 30 апреля по 2 мая 2025 года в связи с проведением военных учений.
Очереди на пограничном пункте «Нарва» появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.