Иск к жене покойного участника Иванушек решили пересмотреть: Что случилось

Московский городской суд повторно рассмотрит спор о взыскании более 1,6 млн рублей с Александры Куцевол, гражданской жены покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Иск подал друг музыканта Роман Радов, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Конфликт начался с иска самой Куцевол, которая требовала с Радова возмещения 300 тысяч рублей за оплату ЖКУ в квартире Яковлева. Она утверждала, что проживала там с 2012 по 2021 год, хотя с 2018 года собственником жилья стал Радов. Девушка требовала возместить ей расходы на оплату коммунальных услуг. В ответ он подал встречный иск о взыскании неосновательного обогащения, заявив, что Куцевол незаконно пользовалась квартирой после утраты права проживания, и потребовал компенсацию.
Первоначально суд удовлетворил оба иска частично: с Радова взыскали 182 тысячи рублей в пользу Куцевол, а с нее — 1,6 млн рублей в пользу Радова. Апелляция оставила решение в силе, но Второй кассационный суд отменил его, указав на возможные нарушения.
Куцевол настаивает, что Радов добровольно дал ей ключи, что могло означать согласие на проживание, но этот аргумент не был учтен. Новое заседание по делу уже назначено.
Прежде композитор Игорь Матвиенко раскрыл планы по созданию мюзикла «Иванушек International». По его словам, сейчас людям не хватает простых эмоций, поэтому у него появилась идея возродить романтическое настроение. Он назвал музыку коллектива очень доброй.