Иск к жене покойного участника Иванушек решили пересмотреть: Что случилось

Конфликт начался с иска самой Куцевол, которая требовала с Радова возмещения 300 тысяч рублей за оплату ЖКУ в квартире Яковлева. Она утверждала, что проживала там с 2012 по 2021 год, хотя с 2018 года собственником жилья стал Радов. Девушка требовала возместить ей расходы на оплату коммунальных услуг. В ответ он подал встречный иск о взыскании неосновательного обогащения, заявив, что Куцевол незаконно пользовалась квартирой после утраты права проживания, и потребовал компенсацию.