Bloomberg: техасская база SpaceX станет самостоятельным городом

Ранее власти округа Камерон в Техасе одобрили проведение голосования 3 мая по вопросу о преобразовании базы в самостоятельный муниципалитет. По информации телеканала ABC, в декабре прошлого года более 70 местных жителей подписали петицию с требованием провести голосование по этому вопросу. В петиции указано, что на базе SpaceX проживает более 200 человек.