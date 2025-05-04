Bloomberg: техасская база SpaceX станет самостоятельным городом

База SpaceX в Техасе, где располагается штаб-квартира компании Илона Маска, станет отдельным городом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на предварительные итоги голосования.
Ранее власти округа Камерон в Техасе одобрили проведение голосования 3 мая по вопросу о преобразовании базы в самостоятельный муниципалитет. По информации телеканала ABC, в декабре прошлого года более 70 местных жителей подписали петицию с требованием провести голосование по этому вопросу. В петиции указано, что на базе SpaceX проживает более 200 человек.
«Избиратели в южном Техасе решительно поддержали идею Илона Маска о создании Старбейс в качестве независимого города», — говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Из 177 проголосовавших только четверо высказались против преобразования базы в город. Также были избраны три городских чиновника, все они — бывшие или действующие сотрудники SpaceX.
Илон Маск прокомментировал результаты голосования, отметив, что Старбейс теперь — «настоящий город».
Ранее Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей компании SpaceX в новый город Старбейс.