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В Приморье неделю ищут пропавшего мужчину с татуировкой на плече

35-летний Николай Терещенко не выходит на связь с 28 апреля.

Источник: Соцсети

В Спасске-Дальнем уже неделю не могут найти Николая Терещенко. 35-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 28 апреля 2025 года, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Особые приметы пропавшего: на вид 35−40 лет, среднего роста (170−175 сантиметров), русые волосы, носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в темный спортивный костюм. У мужчины искривленный нос, есть заметная татуировка на правом плече.

Оперативные службы уже подключились к поискам. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Николая, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам:

Полиция: 8 (4234) 32−16−26, 102 или 112;

Волонтеры: 8 924 239 02 64, 8 902 556 88 02 (телеграм/WhatsApp).

Возможно, именно ваша информация поможет найти пропавшего.