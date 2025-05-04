В Приморье неделю ищут пропавшего мужчину с татуировкой на плече

В Спасске-Дальнем уже неделю не могут найти Николая Терещенко. 35-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 28 апреля 2025 года, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Особые приметы пропавшего: на вид 35−40 лет, среднего роста (170−175 сантиметров), русые волосы, носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в темный спортивный костюм. У мужчины искривленный нос, есть заметная татуировка на правом плече.
Оперативные службы уже подключились к поискам. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Николая, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам:
Полиция:
Волонтеры: 8 924 239 02 64, 8 902 556 88 02 (телеграм/WhatsApp).
Возможно, именно ваша информация поможет найти пропавшего.