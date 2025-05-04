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ERR: На границе России с Эстонией образовалась очередь после военных учений

Эстония возобновила работу КПП в Нарве после учений, образовались многочасовые очереди.

Источник: Комсомольская правда

Эстония возобновила работу международного пункта пропуска в Нарве после трёхдневного закрытия. Как сообщает ERR, на границе сразу образовались длинные очереди, время ожидания на эстонской стороне достигало восьми часов.

Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь уже в два часа ночи, хотя официально пункт пропуска открывается лишь в семь утра. При этом въезд в Эстонию из России проходил без задержек — очередей на российской стороне не наблюдалось.

Напомним, перерыв в работе КПП был связан с проведением масштабных учений. С 30 апреля на границе отрабатывали взаимодействие полиции, пограничников, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта.

В рамках тренировок особое внимание уделялось отработке эвакуации мирного населения при угрозе военного конфликта. Россиянам советовали учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования.