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Александр Бастрыкин ждет доклад о разрушенном мосте в Башкирии

В СК начали проверку по факту информации о мосте в поселке Тирлянский.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль информацию о нарушении прав жителей поселка Тирлянский в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальной сети опубликована информация, что единственный мост, который связывает населенный пункт с районным центром, находятся в аварийном состоянии. Так его конструкции разрушаются, а в асфальте образовались глубокие трещины.

В Следкоме Башкирии начали процессуальную проверку. Глава регионального ведомства Владимир Архангельский должен представить доклад о результатах.

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