Александр Бастрыкин ждет доклад о разрушенном мосте в Башкирии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль информацию о нарушении прав жителей поселка Тирлянский в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В социальной сети опубликована информация, что единственный мост, который связывает населенный пункт с районным центром, находятся в аварийном состоянии. Так его конструкции разрушаются, а в асфальте образовались глубокие трещины.
В Следкоме Башкирии начали процессуальную проверку. Глава регионального ведомства Владимир Архангельский должен представить доклад о результатах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.