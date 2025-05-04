12-летний мальчик спас выпавшего из окна ребёнка и получил награду от главы Дагестана

Инцидент произошёл 23 апреля на улице Курыжова. В этот момент шестиклассник гулял рядом и, услышав крики, быстро среагировал. Он увидел ребёнка, который висел на металлическом подоконнике, и успел подхватить его на лету. Благодаря мгновенной реакции подростка малыш отделался лишь лёгкими ушибами.