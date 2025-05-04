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12-летний мальчик спас выпавшего из окна ребёнка и получил награду от главы Дагестана

В Дагестане 12-летний школьник Амир Абачев получил именные часы от главы республики Сергея Меликова за свой героизм. Мальчик поймал четырёхлетнего ребёнка, который выпал из окна девятого этажа в подмосковном Домодедово.

Источник: Life.ru

«Это настоящий пример для подражания», — написал Меликов в телеграм-канале.

Инцидент произошёл 23 апреля на улице Курыжова. В этот момент шестиклассник гулял рядом и, услышав крики, быстро среагировал. Он увидел ребёнка, который висел на металлическом подоконнике, и успел подхватить его на лету. Благодаря мгновенной реакции подростка малыш отделался лишь лёгкими ушибами.

Глава Дагестана рассказал, что Амир является внучатым племянником Героя России Эседуллы Абачева и поблагодарил его родителей за воспитание мужественного и доброго сына.

Ранее в Челябинске мужчина спас от неадеквата 11-летнего школьника. Уралец заявил, что мальчик был весь в крови — он получил несколько ударов ножом.