Юрист Русяев рассказал о штрафах за установку теплиц на дачах

По его словам, за незарегистрированные в Росреестре строения с фундаментом, такие как бани, сараи, хозблоки или теплицы с жесткой связью с землей, владельцам грозит штраф в размере 20 процентов от суммы налога плюс сам налог. В случае отказа от регистрации постройку могут снести.