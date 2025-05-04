Юрист Русяев рассказал о штрафах за установку теплиц на дачах

С 2025 года дачникам в России придется учитывать новые правила регистрации капитальных построек. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.
По его словам, за незарегистрированные в Росреестре строения с фундаментом, такие как бани, сараи, хозблоки или теплицы с жесткой связью с землей, владельцам грозит штраф в размере 20 процентов от суммы налога плюс сам налог. В случае отказа от регистрации постройку могут снести.
— Капитальными могут признаваться и теплицы. Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации, — рассказал Русяев.
Легкие разборные теплицы без фундамента и коммуникаций регистрации не подлежат, передает Lenta.ru.
Также юрист Елена Пономарева рассказала о штрафе за мойку автомобиля на даче. Так, по ее словам, штраф может составить до пяти тысяч рублей.
Помимо этого, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин ранее объяснил дачникам, что нельзя строить вблизи забора. Согласно действующим правилам, рекомендовано устанавливать на дачах сетчатое ограждение высотой 1,2−1,8 метра.