Усталость, сонливость и снижение иммунитета: Врач развеяла Life.ru главные мифы об авитаминозе

Это очень опасное заблуждение. Приём больших доз витаминов без контроля врача может привести к гипервитаминозу — состоянию, при котором уровень витаминов в организме превышает допустимые нормы. Гипервитаминоз может быть не менее опасен, чем авитаминоз, и вызвать такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, сыпь на коже и даже серьёзные сбои в работе внутренних органов. Особенно опасен гипервитаминоз жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), способных накапливаться в организме.