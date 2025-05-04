Зовущая на подвиги — монумент «Родина-мать»: как строили досимвол Сталинграда

Когда скульптор Евгений Вучетич начал работать над памятником «Родина-мать зовет!», он стремился не просто передать черты женщины, а создать воплощение духа народа — грозного, прекрасного, зовущего к подвигу. Для этого он искал натуру — живого человека, с которого можно было бы писать черты. Такой женщиной стала Валентина Изотова, жительница Волгограда, обычная работница городской столовой. У нее было благородное лицо, гордая осанка и внутреннее достоинство, которое покорило Вучетича. Именно с нее скульптор делал эскизы лица Родины-матери. При этом фигура создавалась собирательной — в ней чувствуется и античная скульптура, и черты плакатного стиля, и динамика революционной энергии.