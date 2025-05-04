Зовущая на подвиги — монумент «Родина-мать»: как строили досимвол Сталинграда

Идея создания монумента возникла в 1950-х годах.
На вершине Мамаева кургана, над городом-героем Волгоградом, как символ несгибаемого духа народа, стоит монумент «Родина-мать зовет!». Это не просто памятник — это крик истории, застывший в бетоне и стали. А еще — настоящий инженерный подвиг для его создателей. Он посвящен героической Сталинградской битве — величайшему сражению Великой Отечественной войны, определившему исход борьбы за свободу. Кто воплотил облик той, что зовет своих сыновей на подвиг и как появился образ «Родины-матери» — в материале URA.RU.
Живая аллегория Родины.
Реализовать идею решился инженер Николай НикитинФото: Автор неизвестен/wikipedia.org/Общественное достояние.
Идея создания грандиозного мемориального комплекса на Мамаевом кургане возникла в 1950-х годах. Авторами проекта стали выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич и главный инженер Николай Никитин — человек, работавший также над проектом Останкинской телебашни. Их цель была амбициозна: не просто построить памятник, а создать живую аллегорию Родины, которая зовет своих детей в бой — не из мести, а ради защиты земли, чести и будущего.
Бетон против бронзы.
Масштабы задуманного диктовали не только форму, но и материал. Бронза или камень? При таких размерах они были бы неподъемны не только физически, но и финансово.
Скульптор Вучетич (на фото справа) общается с Фиделем КастроФото: Александр Смирнов/РИА Новости.
Тогда Вучетич предложил смелое, почти дерзкое решение — сделать памятник из цемента. Это вызвало сопротивление на всех уровнях: цемент казался недостойным, временным, непрочным. Но скульптор был убежден в своем выборе — и лично добился поддержки Никиты Хрущева. Так скульптура, в которую сперва никто не верил, обрела шанс на жизнь.
Гении конструкций.
Но идея — это лишь полдела. Нужна была и инженерная гениальность, чтобы столь гигантская фигура могла стоять. Вучетич обратился к человеку, которому доверял — выдающемуся инженеру Николаю Никитину. Именно он тогда трудился над проектом Останкинской телебашни — другого символа инженерного чуда эпохи.
Никитин использовал уникальное решение: внутренняя конструкция монумента выполнена из преднапряженного железобетона, сжатого металлическими канатами. Памятник не закреплен к земле болтами или сваями — он держится исключительно за счет собственной тяжести, стоя на относительно небольшом основании. Внутри он — полый, но мощный. Его вес — около восьми тысяч тонн. Меч, словно продолжение правды, которую говорит Родина, весит сам по себе 14 тонн.
Образ «Матери».
Образ Матери-Родины имеет глубокие корни. Еще в древности землю нередко олицетворяли как женщину-мать — щедрую, любящую, но в то же время строгую и требующую уважения. Во времена Великой Отечественной войны этот образ приобрел особое звучание. В советской пропаганде Мать-Родина становилась символом героизма, призыва к борьбе и самоотверженности. На известных плакатах 1941 года женщина с поднятой рукой и с листом военной присяги в другой — призывает народ встать на защиту Отчизны. Этот образ лег в основу будущих скульптур и памятников.
Именно с нее скульптор делал эскизы лица Родины-матери скульптор сделал, вдохновившись образом простой жительницы ВолгоградаФото: Кирилл Брага/РИА Новости.
Когда скульптор Евгений Вучетич начал работать над памятником «Родина-мать зовет!», он стремился не просто передать черты женщины, а создать воплощение духа народа — грозного, прекрасного, зовущего к подвигу. Для этого он искал натуру — живого человека, с которого можно было бы писать черты. Такой женщиной стала Валентина Изотова, жительница Волгограда, обычная работница городской столовой. У нее было благородное лицо, гордая осанка и внутреннее достоинство, которое покорило Вучетича. Именно с нее скульптор делал эскизы лица Родины-матери. При этом фигура создавалась собирательной — в ней чувствуется и античная скульптура, и черты плакатного стиля, и динамика революционной энергии.
Валентина Изотова позже рассказывала, как сидела по нескольку часов в студии, пока скульптор лепил. Она не считала себя героиней, говорила, что просто делала то, о чем просили. Но благодаря ей облик Родины-матери обрел реальные, живые черты.
Ход строительства.
Строительство началось в 1959 году и продолжалось восемь лет. Работы велись на месте, где шли самые ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Почва была пропитана кровью героев, и это придавало особый, почти священный смысл каждому залитому кубометру бетона.
Строительство монумента началось в 1959 годуФото: Василий Малышев/РИА Новости.
Монумент состоит из 5 500 тонн бетона и 2 400 тонн металла. Высота скульптуры с мечом достигает 85 метров, а сама фигура женщины — 52 метра. Чтобы удержать статую в равновесии, внутри заложена сложная система из натянутых стальных канатов. Это было настоящим инженерным прорывом своего времени.
Меч — один из сложных элементов конструкцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Меч — один из самых сложных элементов конструкции. Изначально он был изготовлен из нержавеющей стали и имел титановую обшивку, но из-за колебаний ветра его пришлось укреплять и переработать. Тем не менее, статуя сохранила свой грозный и вдохновляющий облик: Мать-Родина с мечом в руке словно зовет — не покоряться, не забывать, не предавать.
Монумент, поднявший меч над историей.
Поначалу высота статуи должна была быть скромнее — всего 36 метров. Но времена Хрущева диктовали свои амбициозные правила: страна стремилась не только догнать, но и перегнать Америку во всем — даже в небесах. Именно тогда было принято решение: монумент «Родина-мать зовет!» должен превзойти по высоте знаменитую Статую Свободы в Нью-Йорке, чей рост вместе с пьедесталом составляет 46 метров.
Монумент «Родина-мать» внесен в Книгу рекордов ГиннессаФото: Инфографика URA.RU.
Так цифры начали расти, как сама идея. В результате скульптура вознеслась на высоту в 52 метра, а с мечом — на целых 85. Если же считать вместе с постаментом, то и вовсе 87 метров. Это был абсолютный рекорд — памятник был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий монумент в мире. Пусть сегодня он занимает одиннадцатое место, уступая, к примеру, индийской статуе Единства (внушительные 182 метра без постамента), но его символическая высота не подвластна смене списков.
Открытие и значение.
15 октября 1967 года состоялось торжественное открытие монумента. Это событие собрало тысячи людей: ветеранов, строителей, школьников, жителей Волгограда. Люди плакали, глядя на статую, ведь в ней было столько силы, боли и памяти.
Торжественное открытие монумента состоялось в 1967 годуФото: Юрий Евсюков/РИА Новости.
С тех пор монумент стал сердцем мемориального комплекса на Мамаевом кургане, в который также вошли Зал Воинской Славы, Вечный огонь и скульптурная группа «Скорбящая мать». «Родина-мать зовет!» долгое время оставалась самой высокой статуей в мире — и до сих пор остается крупнейшей в Европе.
Меч, который не дрогнул.
По замыслу Вучетича, монумент в Сталинграде был не единственным. Это — центральная часть большого триптиха, объединенного образом меча: в Магнитогорске его куют («Тыл — фронту»), в Волгограде — поднимают в бой («Родина-мать зовет!»), а в Берлине — опускают, разя врага («Воин-освободитель» в Трептов-парке). Это сквозной образ борьбы и победы, закаленный в стали и истории.
Первоначально меч был обшит титановыми листами. Однако уже через два года выяснилось: под действием ветра он ведет себя как крыло самолета — опасно вибрирует и может разрушиться. В 1972 году была проведена замена: новый меч изготовили из нержавеющей стали, снабдили виброгасителями и отверстиями — тонкими инженерными приемами, благодаря которым он «дышит» ветром, не ломаясь. Если подойти ближе, можно заметить на лезвии крошечные отверстия — незаметные глазу, но жизненно важные для всей конструкции.
Монумент «Родина-мать» — образ не просто войны, а всей РоссииФото: Кирилл Брага/РИА Новости.
Сегодня образ Родины-матери — это не просто символ войны, это образ самой России: сильной, великой, пережившей страдания, но не сломленной. Он напоминает нам о том, как дорого дался мир, и что долг каждого из нас — сохранить его, не забывая прошлого. Монумент «Родина-мать зовет!» — это не просто произведение искусства или инженерная победа. Это голос истории, зовущий нас помнить подвиг предков, их страдания, победу и цену, которую они заплатили. Пока эта статуя возвышается над Волгой, жива и память о тех, кто не вернулся с поля боя, но подарил нам мирное небо. И мы не смеем забывать.