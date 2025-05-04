TheBratans: больше половины выручки от «Русов против ящеров» мы вложили в сиквел

— А, да, да, да… Точно! Я забыл про MiSide, сори. Ребята ​​из AIHASTO точно нас обошли. Сколько у них? Миллион или даже два проданных копий есть. Но опять же… Я ни в коем случае не умаляю заслуги коллег, но хочу отметить, что у «Русов против ящеров» и MiSide разные пределы по охвату аудитории. У «Русов против ящеров» славянский сеттинг, основанный на меме, популярном только в РФ, Белоруссии, на Украине и в Казахстане. Вот наша основная аудитория. Да, есть продажи в Китае и США, но, мне кажется, им вообще не понятна суть нашей игры. При этом тема MiSide универсальная. Плюс, у них был международный издатель.