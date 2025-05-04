Главный конструктор МС-21 Нарышкин: самолет показал себя в полете замечательно

— Оценка у меня высшая, — отметил — Виталий Юрьевич. — Самолет и все его системы в полете себя показали замечательно, оправдались все ожидания, не было никаких отказов. Это был труд большого коллектива специалистов, как нашего конструкторского бюро, так и Иркутского завода, и всех наших смежников, и нам удалось это сделать! В первом же полете самолет показался прекрасным.