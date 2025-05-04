Главный конструктор МС-21 Нарышкин: самолет показал себя в полете замечательно

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Их работу оценил главный конструктор Виталий Нарышкин, ПАО «Яковлев».
— Оценка у меня высшая, — отметил — Виталий Юрьевич. — Самолет и все его системы в полете себя показали замечательно, оправдались все ожидания, не было никаких отказов. Это был труд большого коллектива специалистов, как нашего конструкторского бюро, так и Иркутского завода, и всех наших смежников, и нам удалось это сделать! В первом же полете самолет показался прекрасным.
Напомним, первый полет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 и сложнейшей интеллектуальной системой электроснабжения был выполнен экипажем 29 апреля. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3000 м.
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