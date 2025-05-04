Врач раскрыла смертельную опасность «Оземпика» и его аналогов для беременных

По её словам, если перистальтика замедляется, это может привести к задержке яйцеклетки в трубе и повышению риска её имплантации вне матки. При этом врач подчеркнула, что на данный момент нет подтверждённой информации о том, что приём лекарств, снижающих моторику кишечника, напрямую связан с увеличением вероятности внематочной беременности.