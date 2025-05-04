В Перми могут построить комплекс ракетных видов спорта

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года администрация Перми и ООО «Спортивная инфраструктура» заключили соглашение о муниципально-частном партнерстве сроком на 12 лет. Это первое соглашение подобного рода. По условиям договора, городские власти обязуются предоставить «Спортивной инфраструктуре» земельный участок на ул. Звонарева, 1а, а компания должна за свой счет построить на нем спортивный комплекс и использовать его для оказания услуг в области физической культуры и спорта. Тогда предполагалось, что спортивный комплекс будет предназначен для тренировок по большому теннису и легкой атлетике. Планировалось, что в нем будет размещено не менее трех теннисных кортов. Об итогах реализации этого проекта не сообщалось.