Минобороны Индии заявило о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Минобороны Индии сообщило об очередном нарушении Пакистаном режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, передает агентство PTI со ссылкой на заявление ведомства.
«В ночь с 3 на 4 мая посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджури, Мендхара, Наушера, Сандербани и Ахнура в Джамму и Кашмире», — говорится в публикации.
Так, последний обмен выстрелами между армией Индии и Пакистана стал уже десятым подряд.
Напомним, конфликт между государствами начался из-за террористического акта в Пахалгаме на севере Индии 22 апреля. Сообщалось, что Индия решила закрыть воздушное пространство для связанных с Пакистаном бортов, в том числе военных. Ограничения будут действовать с 30 апреля до 23 мая.