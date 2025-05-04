Минобороны Индии заявило о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Напомним, конфликт между государствами начался из-за террористического акта в Пахалгаме на севере Индии 22 апреля. Сообщалось, что Индия решила закрыть воздушное пространство для связанных с Пакистаном бортов, в том числе военных. Ограничения будут действовать с 30 апреля до 23 мая.