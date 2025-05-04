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175 млн рублей направили на сферу культуры в Киренском районе с 2021 года

Так, была обновлена Детская школа искусств имени А. В. Кузакова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Киренске капитально отремонтировали Детскую школу искусств имени А. В. Кузакова. Здание 1952 года постройки давно нуждалось в серьезном обновлении. В ходе работ специалисты заменили кровлю и чердачные перекрытия, выполнили утепление и отделку фасада. Внутри учреждения были обновлены полы и электропроводка, проведена внутренняя отделка помещений, создан современный концертный зал вместимостью 90 человек.

— В Киренском районе, начиная с 2021 года, на сферу культуры направлено 175 миллионов рублей, — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. — Это средства на капитальные и текущие ремонты, оснащение оборудованием, приобретение автобуса, установку кинозала.

К слову, в текущем году планируется продолжить благоустройство территории вокруг школы искусств имени Кузакова. Будут установлены ограждения и проведено комплексное озеленение. На эти цели выделено свыше 14 миллионов рублей из региональных и местных источников финансирования.

Напомним, под Иркутском, недалеко от пади Чёрной, на глаза туристам попался медведь. Хозяин тайги вышел на один из официальных маршрутов в Прибайкальском национальном парке.