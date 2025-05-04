175 млн рублей направили на сферу культуры в Киренском районе с 2021 года

В Киренске капитально отремонтировали Детскую школу искусств имени А. В. Кузакова. Здание 1952 года постройки давно нуждалось в серьезном обновлении. В ходе работ специалисты заменили кровлю и чердачные перекрытия, выполнили утепление и отделку фасада. Внутри учреждения были обновлены полы и электропроводка, проведена внутренняя отделка помещений, создан современный концертный зал вместимостью 90 человек.