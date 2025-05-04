Алаудинов рассказал, какие бойцы ВСУ были самыми жестокими в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость к мирным жителям во время захвата территорий Курской области. Об этом он заявил в воскресенье, 4 мая, в беседе с РИА Новости.