У одних миллионы, у других — ниже МРОТ: некоторым сотрудникам ХК «Авангард» платили меньше 22,4 тысяч рублей

ХК «Авангард» уличили в ущемлении трудовых прав сотрудников. Как показала проверка Государственной трудовой инспекции по Омской области, иным работникам хоккейный клуб платил зарплаты ниже уровня МРОТ.
Сведения об этом трудовая инспекция опубликовала в едином реестре проверок. Как следует из документа, поводом для проверки стали поступившие от ФНС сведения о том, что за четвертый квартал 2024 года работодатель начислил работникам зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. Тогда как по закону месячная зарплата работника, полностью отработавшего месяц, не может быть ниже МРОТ.
По итогам проверки факт нарушения подтвердился, хоккейному клубу объявлено предостережение. Права скольких и каких именно работников были нарушены, в реестре проверок трудинспекции не указано.
По данным открытых источников, в 2024 году для негосударственных организаций МРОТ в Омской области составлял 22 425 рублей. Директором ХК является Герман Чистяков.
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