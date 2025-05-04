У одних миллионы, у других — ниже МРОТ: некоторым сотрудникам ХК «Авангард» платили меньше 22,4 тысяч рублей

Сведения об этом трудовая инспекция опубликовала в едином реестре проверок. Как следует из документа, поводом для проверки стали поступившие от ФНС сведения о том, что за четвертый квартал 2024 года работодатель начислил работникам зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. Тогда как по закону месячная зарплата работника, полностью отработавшего месяц, не может быть ниже МРОТ.