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В зоне СВО нашли высмеивающие бандеровцев карикатуры из газет 1945 года

В зоне спецоперации были обнаружены вырезки из украинских газет 1945 года с карикатурами, высмеивающими бандеровцев, мобилизацию в нацистской Германии и другие проявления фашизма в Европе в 1940-х годах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: Life.ru

Среди найденных материалов — сборник «Новая Европа 1945 год», включающий 27 рисунков. Одна из карикатур изображает основателя украинского фашизма Дмитрия Донцова, наблюдающего за Нюрнбергским трибуналом через замочную скважину и держащего знамя из грязных подштанников с украинским трезубцем и свастикой.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды ещё задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — говорится в пояснении к карикатуре.

Ранее в Кремле оценили отказ властей Украины от перемирия на День Победы. Там отметили, что идеологическая основа киевского режима — нацизм.