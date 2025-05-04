В зоне СВО нашли высмеивающие бандеровцев карикатуры из газет 1945 года

В зоне спецоперации были обнаружены вырезки из украинских газет 1945 года с карикатурами, высмеивающими бандеровцев, мобилизацию в нацистской Германии и другие проявления фашизма в Европе в 1940-х годах. Об этом сообщает «РИА Новости».