Ученые раскрыли новый погребальный обряд древних славян

Ученые напомнили, что традиционные славянские погребальные практики включали курганы, захоронения в ямах и сожжения. Новый обряд — кремация рядом с насыпями — дополняет эти представления, раскрывая сложность верований славян и их взгляды на смерть и загробную жизнь, передает Пронедра.