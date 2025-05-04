Дачникам рассказали, в каком случае за теплицу грозит штраф

Как уточнил юрист, штраф грозит владельцам строений с фундаментом, если они не зарегистрированы в Росреестре. Размер штрафа составит 20% от суммы рассчитанного налога на недвижимость, при этом сам налог также придётся уплатить. Если владелец откажется регистрировать постройку или проигнорирует предписание, сооружение может быть снесено.