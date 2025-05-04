Глава СК Бастрыкин заинтересовался дырявой крышей школы в омском селе

По словам жителей, здание 1921 года постройки находится в плачевном состоянии. Из-за дырявой кровли помещения школы систематически затапливает. В учебных классах появилась плесень, что может негативно сказаться на здоровье школьников. Как пожаловались лузинцы, многочисленные обращения родителей в компетентные органы с просьбой решить вопрос результата не дали.