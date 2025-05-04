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Глава СК Бастрыкин заинтересовался дырявой крышей школы в омском селе

Жители села Лузино пожаловались на сырость и плесень в школьных классах.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей села Лузино. В социальных сетях Следственного комитета лузинцы написали о плачевном состоянии местной школы.

По словам жителей, здание 1921 года постройки находится в плачевном состоянии. Из-за дырявой кровли помещения школы систематически затапливает. В учебных классах появилась плесень, что может негативно сказаться на здоровье школьников. Как пожаловались лузинцы, многочисленные обращения родителей в компетентные органы с просьбой решить вопрос результата не дали.

Рассмотрев обращение, глава СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело по факту нарушения прав учащихся. Исполнение распоряжения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.