Ждать ли магнитную бурю 5 мая 2025: прогноз геомагнитной активности от ученых

Ученые прогнозируют повышение геомагнитной активности в середине дня 5 мая.
Уровень геомагнитной активности волнует миллионы людей по всему миру. По подсчетам врачей, примерно 30% населения Земли ощущают влияние магнитных бурь на организм, поэтому лучше заранее знать, чего ждать от магнитосферы. О том, ждать ли магнитную бурю 5 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности, в последние дни активность на поверхности звезды остается на низком уровне. Индекс солнечной активности оценивается в 4,2 балла из 10 возможных. За последние сутки на поверхности Солнца зафиксировали лишь одну небольшую вспышку класса С. Она никак не должна повлиять на геомагнитную активность на Земле.
Магнитная буря 5 мая 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
По предварительному прогнозу, в понедельник 5 мая магнитосфера Земли должна оставаться спокойной большую часть дня. Лишь к обеду ученые прогнозируют возможные геомагнитные возмущения. Однако их силы не хватит на то, чтобы повлиять на здоровье метеозависимых. Ученые оценивают вероятность спокойной магнитосферы в 29%. Возможность слабых геомагнитных возмущений 5 мая — 35%. Не исключают эксперты и шанс магнитной бури — его оценивают в 36%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Судя по прогнозам ученых, май пройдет для метеозависимых людей довольно спокойно. Магнитные бури ожидаются лишь в конце месяца: 28 и 29 числа, а также в начале июня. Незначительные геомагнитные возмущения возможны 5, 8, 10, 18, 19, 20, 21 и 30 мая, а также 2 и 3 июня. Стоит учитывать, что прогноз магнитных бурь на месяц всегда приблизительный: никто не застрахован от внезапной солнечной активности. Поэтому метеозависимым людям лучше проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым.
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Несмотря на то, что миллионы людей ощущают ухудшение состояния во время магнитных бурь, ученые еще не изобрели лекарство от метеозависимости. Поэтому единственный способ справиться с головной болью, потерей концентрации внимания и общей слабостью во время геомагнитной активности — это начать вести здоровый образ жизни.
По словам врачей, регулярный сон, правильное питание, отказ от вредных привычек и занятия спортом помогут повысить тонус организма и улучшить самочувствие во время магнитных бурь. Однако если геомагнитная активность все равно не дает покоя — лучше сходить в больницу и пройти обследование. Метеозависимость может оказаться симптомом хронического заболевания.