Ждать ли магнитную бурю 5 мая 2025: прогноз геомагнитной активности от ученых

Судя по прогнозам ученых, май пройдет для метеозависимых людей довольно спокойно. Магнитные бури ожидаются лишь в конце месяца: 28 и 29 числа, а также в начале июня. Незначительные геомагнитные возмущения возможны 5, 8, 10, 18, 19, 20, 21 и 30 мая, а также 2 и 3 июня. Стоит учитывать, что прогноз магнитных бурь на месяц всегда приблизительный: никто не застрахован от внезапной солнечной активности. Поэтому метеозависимым людям лучше проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.