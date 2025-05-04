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Наталья Бондарчук заявила об опасности замены сценаристов кино ИИ

Замена сценаристов искусственным интеллектом может привести к созданию фильмов, похожих на компьютерные игры. Такое мнение выразила режиссер Наталья Бондарчук.

Фильмы должны вызывать эмоции, считает Наталья Бондарчук.

Замена сценаристов искусственным интеллектом может привести к созданию фильмов, похожих на компьютерные игры. Такое мнение выразила режиссер Наталья Бондарчук.

«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — передает слова Бондарчук ТАСС. Она подчеркнула важность сохранения в кинематографе человеческой души и развитии человечества.

Бондарчук отметила, что фильмы должны вызывать эмоции и заставлять зрителей смеяться и плакать. Они должны отражать гордость за народ и его испытания, заключила режиссер.