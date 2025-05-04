Лишали еды и воды, насиловали и убивали: истории бесчинств ВСУ в Курской области

По его словам, группа военнослужащих была направлена в одно из сел по приказу командира роты для эвакуации мирных жителей. Однако руководитель группы с позывным Мотыль интерпретировал задачу иначе. Оказавшись в доме, где проживала молодая женщина, он отдал приказ совершить над ней насильственные действия. После того, как несколько военных поочередно надругались над хозяйкой, Мотыль передал Фабрисенко свое оружие и приказал убить жертву. Женщину поставили на колени лицом от стрелявшего и выстрелили ей в затылок.