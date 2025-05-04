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В Екатеринбургском зоопарке детеныша Рона и Гермионы назвали Гарри

На Урале малыша пары игрунковых обезьян назвали в честь Гарри Поттера.

Источник: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке в середине апреля у пары игрунковых обезьян по кличке Рон и Гермиона родился малыш. И теперь, сотрудники зоопарка избрали кличку для малыша. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Кроху назвали в честь главного героя книг о Гарри Поттере. Как уточняют в зоопарке, малыш Гарри уже слез со спины родителей. Впрочем, он ведет себя, как и все дети — любит шалить и прыгать по вольеру.

— Питается он взрослой пищей. В меню для Гарри входят фрукты, листва. Также предпочитает насекомых, каши, творог, куриное мясо и субпродукты. Любимое лакомство — саранча, — сообщают в зоопарке.

Также для новорожденного малыша предлагали такие клички: Гаррик, Дамблдор, Стас Михайлов, Олежа, Рун Ронович, Определили лучший вариант сами сотрудники зоопарка.