Китайская авиакомпания запустила регулярный рейс между Иркутском и Пекином

Китайская авиакомпания открыла регулярное авиасообщение между Иркутском и Пекином. Этой новостью поделились в соцсетях аэропорта Иркутска. В знак укрепления деловых связей с Поднебесной в воздушной гавани Приангарья открыли маршрут в торжественной обстановке.
— Отрадно, что билеты на первые рейсы были полностью распроданы, что говорит об актуальности и востребованности данного маршрута, — отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике Петр Беликов.
Также в церемониях, которые проходили 2 дня подряд, приняли участие директор по двусторонним отношениям Генконсульства КНР и генеральный консул КНР в Иркутске. Первых пассажиров угостили праздничным тортом и вручили каждому сувениры.
Завершающим моментом стала встреча первого рейса из Пекина. Представители консульства, авиакомпании и аэропорта тепло встретили экипаж, вручив им цветы.
Расписание нового рейса: по средам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода.