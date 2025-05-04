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Китайская авиакомпания запустила регулярный рейс между Иркутском и Пекином

Расписание нового рейса: по средам, пятницам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Китайская авиакомпания открыла регулярное авиасообщение между Иркутском и Пекином. Этой новостью поделились в соцсетях аэропорта Иркутска. В знак укрепления деловых связей с Поднебесной в воздушной гавани Приангарья открыли маршрут в торжественной обстановке.

— Отрадно, что билеты на первые рейсы были полностью распроданы, что говорит об актуальности и востребованности данного маршрута, — отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике Петр Беликов.

Также в церемониях, которые проходили 2 дня подряд, приняли участие директор по двусторонним отношениям Генконсульства КНР и генеральный консул КНР в Иркутске. Первых пассажиров угостили праздничным тортом и вручили каждому сувениры.

Завершающим моментом стала встреча первого рейса из Пекина. Представители консульства, авиакомпании и аэропорта тепло встретили экипаж, вручив им цветы.

Расписание нового рейса: по средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода.