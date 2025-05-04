Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ развернули оборонительные сооружения вблизи освобожденного Горналя

Инфраструктура оборонительных сооружений противника включала систему траншей, блиндажей и противотанковых заграждений.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие украинской армии развернули инфраструктуру оборонительных сооружений вблизи освобожденного Горналя в Курской области, передает агентство ТАСС со ссылкой на МО РФ.

«В непосредственной близости от села была развернута инженерная инфраструктура оборонительных сооружений противника, включающая систему траншей, блиндажей и противотанковых заграждений», — следует из заявления ведомства.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что во время освобождения населенного пункта ВС РФ успешно заняли стратегически важную высоту, осуществили захват трофейного вооружения и документации ВСУ.

Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих были захвачены в плен в районе населенного пункта Горналь.