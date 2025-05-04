ВСУ развернули оборонительные сооружения вблизи освобожденного Горналя

Военнослужащие украинской армии развернули инфраструктуру оборонительных сооружений вблизи освобожденного Горналя в Курской области, передает агентство ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«В непосредственной близости от села была развернута инженерная инфраструктура оборонительных сооружений противника, включающая систему траншей, блиндажей и противотанковых заграждений», — следует из заявления ведомства.
Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что во время освобождения населенного пункта ВС РФ успешно заняли стратегически важную высоту, осуществили захват трофейного вооружения и документации ВСУ.
Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих были захвачены в плен в районе населенного пункта Горналь.