В Румынии начались выборы президента страны

В Румынии стартовали президентские выборы. Голосование проходит без порога явки — результаты будут считаться действительными при любом количестве участников.
Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени. На территории страны работает около 19 тысяч участков, а для румын, проживающих за границей, голосование началось еще 2 мая.
В президентской гонке участвуют 11 кандидатов, среди которых: лидер националистической партии AUR Джордже Симион, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, представитель правящей партии, экс-глава Сената Крин Антонеску, бывший премьер-министр Виктор Понта, лидер партии USR Елена Ласкони и другие.
Согласно румынскому законодательству, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, через две недели состоится второй тур с участием двух лидеров.
Избирательные участки будут работать до 21:00. Первые предварительные результаты ожидаются в ночь на воскресенье.
Напомним, 6 декабря прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов. Причиной такого решения называли обеспечение правильности и законности избирательного процесса. Победу на тех выборах одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.