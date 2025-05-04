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100-летний ветеран Великой Отечественной рассказал, что обязательно сделает после окончания СВО

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов заявил, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно отметит её завершение традиционными фронтовыми ста граммами. Об этом 100-летний фронтовик рассказал в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Я жду перемирия, так говорят, что к 9 мая уже может быть перемирие. Я своим домашним так и сказал — когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это ещё одна Победа!» — отметил Акрамов, отвечая на вопрос, следит ли он за последними событиями в мире.

Мужчина ушёл добровольцем на фронт в начале 1942 года из Ташкента. Тогда ему было всего 18 лет. После короткой военной подготовки он попал на передовую обороны Сталинграда и участвовал в сражениях на Курской дуге и переправе через Днепр. За свой боевой путь Акрамов был награждён орденом Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени и многочисленными медалями.

Ранее ветеран рассказал, что мечтает побывать на Параде Победы. Акмаль Акрамов заявил, что уже был на данном мероприятии в 2010 году в Москве в качестве почётного гостя.