100-летний ветеран Великой Отечественной рассказал, что обязательно сделает после окончания СВО

«Я жду перемирия, так говорят, что к 9 мая уже может быть перемирие. Я своим домашним так и сказал — когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это ещё одна Победа!» — отметил Акрамов, отвечая на вопрос, следит ли он за последними событиями в мире.
Мужчина ушёл добровольцем на фронт в начале 1942 года из Ташкента. Тогда ему было всего 18 лет. После короткой военной подготовки он попал на передовую обороны Сталинграда и участвовал в сражениях на Курской дуге и переправе через Днепр. За свой боевой путь Акрамов был награждён орденом Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени и многочисленными медалями.
Ранее ветеран рассказал, что мечтает побывать на Параде Победы. Акмаль Акрамов заявил, что уже был на данном мероприятии в 2010 году в Москве в качестве почётного гостя.