100-летний ветеран Великой Отечественной рассказал, что обязательно сделает после окончания СВО

«Я жду перемирия, так говорят, что к 9 мая уже может быть перемирие. Я своим домашним так и сказал — когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это ещё одна Победа!» — отметил Акрамов, отвечая на вопрос, следит ли он за последними событиями в мире.