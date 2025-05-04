Москвичам пообещали июньскую погоду в воскресенье

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Синоптик Леус: теплая погода до плюс 19 градусов будет в Москве в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Теплая погода до плюс 19 градусов, кратковременные дожди и временами грозы ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Это поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, делая сегодняшний день самым тёплым на уходящей неделе. Ну, а к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта. Он будет уплотнять облака и принесёт кратковременные дожди, местами ливни, в южных и восточных районах области возможны грозы», — рассказал Леус.

Также он добавил, что воздух прогреется до плюс 17 — плюс 19 градусов, ветер будет юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду, во второй половине дня — порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.