Москвичам пообещали июньскую погоду в воскресенье

«Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Это поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, делая сегодняшний день самым тёплым на уходящей неделе. Ну, а к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта. Он будет уплотнять облака и принесёт кратковременные дожди, местами ливни, в южных и восточных районах области возможны грозы», — рассказал Леус.