В Башкирии в аварии погиб вылетевший в кювет 32-летний водитель

В Туймазинском районе Башкирии 4 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.
По предоставленным данным, на 70 км дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы 32-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в опору передач.
Мужчина скончался сразу же на месте аварии. На месте сейчас работают инспекторы и экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.
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