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В Башкирии в аварии погиб вылетевший в кювет 32-летний водитель

В ГАИ Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии 4 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

По предоставленным данным, на 70 км дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы 32-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в опору передач.

Мужчина скончался сразу же на месте аварии. На месте сейчас работают инспекторы и экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

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