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Спасатели Хабаровского края помогли отстоять Забайкалье от пожаров

Хабаровские спасатели МЧС завершили дежурство в Забайкальском крае и вернулись домой.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

Группа из поисково-спасательного отряда села Ракитное убыла в Хабаровск утром 4 мая. С 25 апреля они защищали от огня населённые пункты Вершино-Дарасунский и Верх-Усугли в Тунгокоченском районе.

За это время спасатели потушили более 65 километров кромки огня. 30 апреля снег помог аэромобильным группировкам МЧС временно стабилизировать ситуацию.

Спасатели следили за обстановкой, сотрудничали с местными властями и добровольцами, проводили профилактические беседы с жителями. Теперь они вернулись к базовому дежурству.