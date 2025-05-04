Спасатели Хабаровского края помогли отстоять Забайкалье от пожаров

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.
Группа из поисково-спасательного отряда села Ракитное убыла в Хабаровск утром 4 мая. С 25 апреля они защищали от огня населённые пункты Вершино-Дарасунский и Верх-Усугли в Тунгокоченском районе.
За это время спасатели потушили более 65 километров кромки огня. 30 апреля снег помог аэромобильным группировкам МЧС временно стабилизировать ситуацию.
Спасатели следили за обстановкой, сотрудничали с местными властями и добровольцами, проводили профилактические беседы с жителями. Теперь они вернулись к базовому дежурству.