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В Молдове прошла экологическая кампания «Чистый лес»

Министр окружающей среды заявил, что акции по уборке леса должны стать ежегодными.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Министерство окружающей среды Молдовы инициировало проведение кампании «Чистый лес» во всех районах страны с целью поощрения бережного отношения к лесам.

Активное участие в проведении акции приняла команда министерства, в том числе глава ведомства Серджиу Лазаренку.

«Человек, который хотя бы раз участвовал в уборке леса, вряд ли не позволит себе оставлять после себя мусор», — сказал Лазаренку.

По его мнению, подобные акции должны стать традицией, а проведение таких уборок каждую весну и осень для жителей страны должно войти в привычку.

«Мы все любим проводить время на природе, а взамен мы можем предложить природе чистоту. Я издам приказ о проведении акции “Чистый лес” каждые последние выходные апреля», — добавил министр.

Акция «Чистый лес» прошла в субботу во всех районах Молдовы. Инспекция по охране окружающей среды провела уборку в лесах, находящихся в ведении примэрий, а 24 лесхоза провели очистку насаждений, находящихся в ведении Агентства Moldsilva.