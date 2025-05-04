Ничего святого: какие схемы используют сегодня телефонные мошенники

Мнение о том, что жертвами телефонных мошенников становятся только пожилые люди, — не более чем миф. Да, представителям старшего поколения сложно бывает освоить современные технологии, они более доверчивы, им зачастую трудно распознать обман в звонке или СМС. Конечно, это так. Но пострадать от телефонных мошенников может человек любого возраста. Более того, преступники специально разрабатывают схемы, которые нацелены на обман людей, освоивших современные технологии. Одна из них — поддельные электронные квитанции ЖКХ. Внешне они почти не отличаются от оригинальных. Но в них изменены реквизиты платежа или добавлен QR-код, который приводит на счета подставных лиц. Жертве звонят с просьбой поскорее оплатить коммунальные услуги, чтобы не получить штраф за просрочку. Человек платит, не подозревая, что отдает деньги преступникам. Мы уже так привыкли к электронным платежкам, покупкам на сайтах и QR-кодам, что лишний раз не удосуживаемся взглянуть на платежные реквизиты. Ну, а что? Сто раз платили таким способом, и все было нормально, так чего же опасаться? Этой беспечностью и пользуются мошенники.