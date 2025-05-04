Ничего святого: какие схемы используют сегодня телефонные мошенники

Каждый день в СМИ появляется информация о новых приемах телефонного мошенничества. «Вечерняя Москва» узнала, какими схемами пользуются преступники и как с этим борются власти столицы.
Прошли те времена, когда наиболее частым способом обмана у мошенников были СМС: «Мама, я попала в аварию, переведи мне деньги». Гораздо реже звонят они сегодня и с «радостным» известием: «Вы выиграли в лотерею миллион рублей, чтобы получить выигрыш, перезвоните по номеру…».
Преступные схемы обмана непрерывно совершенствуются. Сегодня мошенники научились искусно подделывать голос и манеру разговора человека, от имени которого они звонят потенциальной жертве. Свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах они стараются сделать максимально похожими на аккаунты работников органов внутренних дел и других ведомств. Телефонные мошенники продумывают свои схемы «развода» более тщательно и детально, делают их более реалистичными. Преступники ловят нас, активно используя бытовые, привычные всем нам ситуации: при оплате жилищно-коммунальных услуг, имитируя звонок учителя или директора школы, в которой учится ребенок, руководителя офиса, где работает человек, представляясь сотрудником мобильного оператора…
Страдает и стар и млад.
Мнение о том, что жертвами телефонных мошенников становятся только пожилые люди, — не более чем миф. Да, представителям старшего поколения сложно бывает освоить современные технологии, они более доверчивы, им зачастую трудно распознать обман в звонке или СМС. Конечно, это так. Но пострадать от телефонных мошенников может человек любого возраста. Более того, преступники специально разрабатывают схемы, которые нацелены на обман людей, освоивших современные технологии. Одна из них — поддельные электронные квитанции ЖКХ. Внешне они почти не отличаются от оригинальных. Но в них изменены реквизиты платежа или добавлен QR-код, который приводит на счета подставных лиц. Жертве звонят с просьбой поскорее оплатить коммунальные услуги, чтобы не получить штраф за просрочку. Человек платит, не подозревая, что отдает деньги преступникам. Мы уже так привыкли к электронным платежкам, покупкам на сайтах и QR-кодам, что лишний раз не удосуживаемся взглянуть на платежные реквизиты. Ну, а что? Сто раз платили таким способом, и все было нормально, так чего же опасаться? Этой беспечностью и пользуются мошенники.
Аферисты не упускают случая нажиться и на самых юных пользователях смартфона и интернета. Член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин недавно рассказал, что мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ. «Директор» или «классный руководитель» сообщает ребенку, что его электронный дневник будет заблокирован, потому что его родители не платят налоги. И разумеется, просит передать курьеру или перевести на определенный счет денежную сумму. Напуганный ребенок, конечно, попадется на уловку мошенника.
Помогите поймать!
В одной из популярнейших схем телефонного мошенничества аферисты выдают себя за сотрудников МВД. Они тщательно готовятся — представляются именами реальных высокопоставленных полицейских, ставят их фотографии на аватарку в мессенджерах. В этой схеме аферисты взывают к общественному долгу: «Помогите нам поймать преступников!» — и люди откликаются на призыв, считая, что они и впрямь участвуют в операции по поимке преступников.
Лжеполицейский по телефону сообщает человеку, что он стал жертвой мошенников и его банковские счета находятся под угрозой. Аферист уверяет: нужно обязательно помочь правоохранителям поймать преступников. Для этого необходимо постоянно оставаться с ними на связи и перевести деньги с небезопасного счета на безопасный. Напуганный человек соглашается. Иногда к схеме подключается лжебанковский сотрудник, который также настаивает на переводе всех средств на безопасный счет. Кроме того, жертву могут попросить снять наличные и передать их «представителю полиции» (на самом деле — курьеру мошеннической организации).
Преступники держат человека в стрессе, чтобы он не мог опомниться. Они уверяют жертву, что за разглашение данных предварительного расследования ей грозит уголовная ответственность. Поэтому человек до последнего сам не звонит ни в полицию, ни в банк и не рассказывает о происходящем родственникам. Часто семья узнает об инциденте только тогда, когда жертва не только отдает мошенникам последнее, но и успевает по их настоянию оформить на себя кредиты.
Вам звонит мобильный оператор.
Схема со звонком или сообщением от лица мобильного оператора является одной из самых распространенных. Начальник Управления информации и общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве Владимир Васенин рассказал, что в столице в 2024 году было возбуждено 404 уголовных дела по преступлениям, совершенным якобы от имени компаний, предоставляющих услуги связи. При такой схеме мошенники могут похищать паспортные данные или получать доступ к госуслугам. Владимир Васенин рассказал «ВМ» о реальном случае из практики МВД.
— Злоумышленники представились работниками оператора связи и проинформировали несовершеннолетнюю Н. о том, что срок действия договора истек и необходимо его продлить. Преступники попросили сообщить код, полученный в СМС, который они затем использовали для доступа к учетной записи на портале госуслуг под предлогом «продления» договора, — рассказал Владимир Васенин.
После получения кода злоумышленники убедили Н., что ее аккаунт был взломан и от имени ее матери осуществлен перевод денег на счета экстремистской организации. Преступники потребовали от Н. провести «обыск» в квартире, собрать все «незадекларированные» денежные средства и передать их «инкассаторам». В результате обмана мошенники похитили более 8 миллионов рублей, принадлежащих матери несовершеннолетней.
Владимир Васенин рассказал, что МВД провело оперативно-следственные мероприятия, в результате которых были установлены подозреваемые, занимающиеся получением и конвертацией похищенных денежных средств в криптовалюту, а также обеспечивающие их последующий транзит.
Узнай об их уловках.
В декабре 2022 года правительством Москвы совместно со столичным ГУ МВД России был запущен проект «Перезвони сам». С развитием технологий и электронных сервисов резко увеличилось количество случаев телефонного мошенничества, поэтому возникла необходимость в просветительской деятельности.
— Инициатива получила очень положительный отклик, — рассказала «ВМ» Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий.
В рамках проекта регулярно проходят семинары. Посетить их может каждый москвич, оставив заявку на сайте. Еще их можно посмотреть онлайн. Они посвящены самым популярным схемам телефонного мошенничества. Недавний семинар был посвящен как раз распространенным случаям, когда преступники выдают себя за операторов связи.
— В качестве спикера в наших семинарах регулярно принимает участие Владимир Васенин. Он рассказывает о реальных случаях из практики МВД, о том, как правоохранители расследуют случаи мошенничества и находят виновных. А также он объясняет, куда следует обращаться, если вы стали жертвой аферистов, — отмечает Валентина.
На семинары в качестве спикеров привлекают экспертов из разных сфер. На недавнем занятии, например, представитель крупного оператора связи рассказал, как компания помогает предотвратить случаи телефонного мошенничества при помощи систем блокировки, работы контактного центра, тренажеров, имитирующих реальные кейсы преступлений.
— Когда мы рассказывали о безопасных покупках и продажах в интернете, то приглашали экспертов, работающих на маркетплейсах. Словом, для каждого семинара мы ищем спикера именно по этому профилю, — рассказала Валентина.
Однако проект «Перезвони сам» не ограничивается только семинарами. На сайте есть памятки, которые можно скачать, распечатать, оставить себе, передать другу или пожилому родственнику. В разделе «реальные истории» разбираются случаи мошенничества, которые происходили с жителями столицы.
— Также на сайте проекта есть тесты, которые показывают, насколько человек защищен от действий аферистов. Скажу честно, иногда вопросы там такие непростые, что я сама не могу на них ответить, не пересмотрев записи семинаров, которые тоже есть на нашей страничке в сети, — отмечает Валентина.
А юным москвичам в глаза сразу бросается игра проекта «Безопасный клик».
— На страничке представлена комната, в ней десять предметов. Вы наводите курсор на предмет, и выскакивает окошко с заданием.
Например, если навести на телефон, появляется сообщение «Вам звонят и говорят, что сейчас в доме проходит общедомовая проверка счетчиков и необходимо провести ее в том числе в вашей квартире. Кроме того, при осуществлении общедомовой проверки одновременно с другими собственниками стоимость услуги будет намного ниже государственных тарифов».
— Игроку нужно определить, является ли это уловкой злоумышленников или нет. Игра позволяет ознакомиться с реальными историями мошенничества и помогает понять, как нужно вести себя, если вас пытаются обмануть. Не все станут слушать семинар или читать методичку. А формат игры позволяет донести правила поведения в интересной и понятной форме, — отметила Валентина.
НА ВЫДУМКИ ХИТРЫ.
О новой схеме мошенничества сообщило МВД ДНР, но знать ее следует всем. Представляясь сотрудниками полиции, преступники сообщают, что им необходимо сверить данные вашего паспорта. Аферисты приглашают жертву в Управление по вопросам миграции. Следом мошенники присылают ей в мессенджер бланки для внесения личных данных. Если человек отказывается, ему угрожают штрафом до 60 тысяч рублей. МВД предупреждает, что никогда не сверяет документы по телефону и не просит граждан заполнять какие-либо документы в мессенджерах.
ЗАЩИТИТЬ СВОИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МОЖНО ТАК.
После смены сим-карты обязательно открепите старый номер от портала «Госуслуги» и других сервисов. Если вы перестали пользоваться симкартой, обязательно расторгните соответствующий договор об оказании услуг связи. Постоянно проверяйте свои учетные записи на наличие подозрительной активности. При ее обнаружении немедленно измените пароли. Меняйте пароли на учетных записях регулярно, используя сложные комбинации. Не используйте один и тот же пароль для разных сервисов. Активируйте двухфакторную аутентификацию. Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью СМС-кода, секретного кода или кода, отправляемого на электронную почту.
НИЧЕГО СВЯТОГО.
О повышении активности мошенников к 9 Мая предупреждают эксперты. Пожилым людям звонят якобы из Минтруда, Социального фонда или соцобеспечения, сообщая о полагающихся им к празднику выплатах или приглашая на парад Победы. При этом пожилых людей или их родственников просят «подтвердить личность» — назвать код из СМС или реквизиты банковской карты. Также злоумышленники сообщают, что человеку полагается медаль ко Дню Победы, а для этого необходимо перейти по ссылке для проверки данных. Еще один способ обмана доверчивых стариков — требование «оплатить доставку подарочного набора» переводом на «резервный счет». Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников и не дайте их обмануть!