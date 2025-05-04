Почему не достроили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи — уникальный памятник, внесённый в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что любые изменения или достройка запрещены: \
— Почему строительство мавзолея не было завершено ещё при жизни Тамерлана? Потому что Эмир Темир не успел закончить его. В 1405 году, отправившись в поход на Китай, он скончался в городе Отрар. Этот мавзолей — не просто знак почтения к великому духовному наставнику, но и отражение стремления Эмира Темира увековечить свою власть и могущество. Об этом свидетельствуют его собственные слова: «Если вы сомневаетесь в нашей силе — взгляните на здания, которые мы построили», — рассказывает экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Марина Искакова.
Это подтвердил и кандидат исторических наук, археолог Марат Туякбаев.
— Эмир Темир пригласил для строительства мавзолея опытных мастеров из Ирана, Аравии и других стран, обеспечив им возможность работать над возведением сооружения. Позднее он принял решение построить мавзолей в Самарканде и большую часть мастеров перевёз туда. В этот период в здании мавзолея появилась трещина. После смерти Эмира Темира мастера намеревались продолжить строительство, однако завершить его полностью так и не смогли. При возведении мавзолея использовались лучшие на тот момент строительные материалы, отличающиеся высокой прочностью и способные выдерживать как сильные морозы, так и знойную жару. Тот факт, что здание сохранилось до наших дней, служит ярким подтверждением качества этих материалов, — отметил Марат Туякбаев.
Мавзолей впечатляет своими масштабами: длина здания составляет 65 метров, ширина — 46,5 метра, а высота — 41 метр. Комплекс увенчан несколькими куполами, а вокруг центрального зала расположены 35 помещений, каждое из которых имело своё назначение.
Южная часть мавзолея осталась недостроенной ещё в XVI веке. По проекту здесь должны были возвышаться две минаретные башни высотой до 65 метров. Однако этот замысел так и не был реализован.
— Мавзолей Ясави — безмолвный свидетель истории. Он хранит в себе не только дух эпохи, но и мечты, величие и амбиции её выдающихся личностей. До сих пор сохранились деревянные опоры, использовавшиеся во время строительных и реставрационных работ. В XIX веке, в период Кокандского ханства, мавзолей был укреплён: рядом возвели оборонительные сооружения, его обнесли глинобитной стеной, и он превратился в крепость. В последующие века туркестанские правители пытались завершить строительство, каждый в духе своего времени, но ни одному из них это так и не удалось. Сегодня это величественное сооружение является важным источником для изучения культуры и истории древних тюркских племён, живших 700−800 лет назад и ставших основой казахского народа, — подчёркивает Марина Искакова.