Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему не достроили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

По первоначальному замыслу высота двух минаретов мавзолея должна была достигать 65 метров. Однако грандиозный проект так и остался незавершённым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан»

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи — уникальный памятник, внесённый в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что любые изменения или достройка запрещены: \

— Почему строительство мавзолея не было завершено ещё при жизни Тамерлана? Потому что Эмир Темир не успел закончить его. В 1405 году, отправившись в поход на Китай, он скончался в городе Отрар. Этот мавзолей — не просто знак почтения к великому духовному наставнику, но и отражение стремления Эмира Темира увековечить свою власть и могущество. Об этом свидетельствуют его собственные слова: «Если вы сомневаетесь в нашей силе — взгляните на здания, которые мы построили», — рассказывает экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Марина Искакова.

Это подтвердил и кандидат исторических наук, археолог Марат Туякбаев.

— Эмир Темир пригласил для строительства мавзолея опытных мастеров из Ирана, Аравии и других стран, обеспечив им возможность работать над возведением сооружения. Позднее он принял решение построить мавзолей в Самарканде и большую часть мастеров перевёз туда. В этот период в здании мавзолея появилась трещина. После смерти Эмира Темира мастера намеревались продолжить строительство, однако завершить его полностью так и не смогли. При возведении мавзолея использовались лучшие на тот момент строительные материалы, отличающиеся высокой прочностью и способные выдерживать как сильные морозы, так и знойную жару. Тот факт, что здание сохранилось до наших дней, служит ярким подтверждением качества этих материалов, — отметил Марат Туякбаев.

Мавзолей впечатляет своими масштабами: длина здания составляет 65 метров, ширина — 46,5 метра, а высота — 41 метр. Комплекс увенчан несколькими куполами, а вокруг центрального зала расположены 35 помещений, каждое из которых имело своё назначение.

Южная часть мавзолея осталась недостроенной ещё в XVI веке. По проекту здесь должны были возвышаться две минаретные башни высотой до 65 метров. Однако этот замысел так и не был реализован.

— Мавзолей Ясави — безмолвный свидетель истории. Он хранит в себе не только дух эпохи, но и мечты, величие и амбиции её выдающихся личностей. До сих пор сохранились деревянные опоры, использовавшиеся во время строительных и реставрационных работ. В XIX веке, в период Кокандского ханства, мавзолей был укреплён: рядом возвели оборонительные сооружения, его обнесли глинобитной стеной, и он превратился в крепость. В последующие века туркестанские правители пытались завершить строительство, каждый в духе своего времени, но ни одному из них это так и не удалось. Сегодня это величественное сооружение является важным источником для изучения культуры и истории древних тюркских племён, живших 700−800 лет назад и ставших основой казахского народа, — подчёркивает Марина Искакова.