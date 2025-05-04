Почему не достроили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

— Мавзолей Ясави — безмолвный свидетель истории. Он хранит в себе не только дух эпохи, но и мечты, величие и амбиции её выдающихся личностей. До сих пор сохранились деревянные опоры, использовавшиеся во время строительных и реставрационных работ. В XIX веке, в период Кокандского ханства, мавзолей был укреплён: рядом возвели оборонительные сооружения, его обнесли глинобитной стеной, и он превратился в крепость. В последующие века туркестанские правители пытались завершить строительство, каждый в духе своего времени, но ни одному из них это так и не удалось. Сегодня это величественное сооружение является важным источником для изучения культуры и истории древних тюркских племён, живших 700−800 лет назад и ставших основой казахского народа, — подчёркивает Марина Искакова.