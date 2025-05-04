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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси

Несмотря на дождливую погоду в воскресенье, полностью запрещено ходить в лес в двух областях республики, в других посещение лесных массивов ограничено частично.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Ограничения и запреты на посещение лесных массивов введены во всех областях Беларуси, следует из интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.

Согласно карте, в республике нет ни одного района, где бы не действовало ограничение или запрет.

Так, территория Гомельской и Могилевской областей полностью обозначена красным цветом — это значит, что вход в лес запрещен.

В Брестской области действуют ограничения в шести районах: Дрогичинском, Ивановском, Каменецком, Лунинецком, Пинском и Столинском. В других районах посещение лесных массивов полностью запрещено.

Гродненская область также почти полностью окрашена в красный цвет, за исключением семи районов — Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Мостовского, Свислочского, Слонимского, Щучинского районов, где действуют ограничения.

В Минской области похожая ситуация: посещение лесов ограничено в шести районах — Вилейском, Дзержинском, Логойском, Минском, Молодечненском, Смолевичском, а в остальных полностью запрещено ходить в лес.

Меньше всего запретов действует в Витебской области. Здесь нельзя посещать лесные массивы в Дубровенском, Оршанском, Сенненском, Толочинском и Чашникском районах, в других действуют ограничения.

В Белгидромете ранее предупредили, что в воскресенье в Беларуси ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +10°С в северной части страны, на юго-востоке ожидается до +24°С. В свою очередь МЧС предупредило о сильном ветре.