Запреты и ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси

В Белгидромете ранее предупредили, что в воскресенье в Беларуси ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +10°С в северной части страны, на юго-востоке ожидается до +24°С. В свою очередь МЧС предупредило о сильном ветре.