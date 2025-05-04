Несмотря на непогоду, «Экоходъ 2» в Перми возобновил речные прогулки

Сейчас двухпалубный электрокатамаран готовится к работе по маршруту «Пермь-Закамск». Его планируют запустить с 5 по 31 мая. Рейсы будут выполняться с понедельника по четверг. А с 1 июня «Экоходъ 2» начнет курсировать от Речного вокзала «Пермь-1» до Краснокамска с остановкой в районе Закамска. Время в пути составит 3 часа 50 мин.