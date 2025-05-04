В Омске стартовала акция «Парад у дома ветерана. Фронтовые бригады». В преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны концертные бригады выступят с творческими номерами у дома каждого ветерана, подарившего нам этот великий день.
Первыми приняли поздравления ветераны ВОВ, проживающие в Советском округе Омска. Вчера, 3 мая, творческие коллективы ДК студентов и молодежи «Звездный» и муниципальный ансамбль танца «Иртыш» поздравили с Днем Победы Василия Ивановича Смирнова, Валентину Ивановну Пожидаеву и Владимира Ивановича Давыдовича. Все они проживают в домах по улице Энтузиастов. Кроме того, герои праздника получили подарки от администрации округа и ТК «Первомайский».
Акция «Парад у дома ветерана. Фронтовые бригады» продлится в Омске до 7 мая включительно. Подробнее со всеми городскими мероприятиями празднования 80-летия Победы можно познакомиться здесь.