В Омске стартовала акция «Парад у дома ветерана»

Первыми приняли поздравления ветераны ВОВ, проживающие в Советском округе Омска. Вчера, 3 мая, творческие коллективы ДК студентов и молодежи «Звездный» и муниципальный ансамбль танца «Иртыш» поздравили с Днем Победы Василия Ивановича Смирнова, Валентину Ивановну Пожидаеву и Владимира Ивановича Давыдовича. Все они проживают в домах по улице Энтузиастов. Кроме того, герои праздника получили подарки от администрации округа и ТК «Первомайский».