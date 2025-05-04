«Циклон с Польши принесет ливневые дожди». Синоптики сказали о сильных ливнях в Беларуси

Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в воскресенье, 4 мая. Подробнее рассказал тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, над территорией Беларуси на фронтальной волне образовался циклон, который будет определять погоду в республике до конца дня 4 мая.
По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), белорусам стоит ожидать в воскресенье облачную погоду с дождями. Дожди пройдут по северной части страны, а ливни и грозы вероятны в южных и юго-восточных районах.
— Наиболее интенсивные осадки пройдут по востоку Минской, в Могилевской и Гомельской областях, — предупредили синоптики.
Температурный фон при этом будет довольно полярным: от +10 — +14 градусов на севере страны до +16 — +21 в ее южной части.
В Белгидромете добавили, что дождливую погоду обусловит волновой циклон, центр которого сместится на Беларусь с территории Польши. Дожди пройдут и утром, и днем на большей части страны.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в мае 2025 года: «Град, шквалистое усиление ветра, заморозки».