Центр Екатеринбурга перекроют 5 и 7 мая

Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы.
«Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров.
Вчера в Верхней Пышме прошла репетиция парада Победы. На улицах появились колонны танков. Движение транспорта перекрыто сразу на нескольких участках.