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Центр Екатеринбурга перекроют 5 и 7 мая

В центре Екатеринбурга 5 и 7 мая будет полностью ограничено движение транспорта.

Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы.

«Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров.

Вчера в Верхней Пышме прошла репетиция парада Победы. На улицах появились колонны танков. Движение транспорта перекрыто сразу на нескольких участках.