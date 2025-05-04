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Во Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: временные ограничения введены на работу аэропорта Внуково.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в релизе.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.