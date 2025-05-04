Во Внуково ввели временные ограничения

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в релизе.
Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.