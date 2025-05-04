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В Башкирии задержали 69 нетрезвых водителей

В Башкирии задержали 69 нетрезвых водителей.

Источник: Башинформ

В Башкирии за сутки 69 нетрезвых водителей задержали и отстранили от управления транспортными средствами, из них 2 были лишены права управления ранее.

В республике продолжается профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 1200 нарушений ПДД.

Также в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл» составлено более 50 материалов, у многих двухколесный транспорт помещен на штрафстоянку.

В Уфе в рамках данных мероприятий было проверено более 200 автомобилей и каждый водитель, 9 из них находились за рулём в состоянии опьянения.

Всего составлено 55 административных материалов за нарушение правил дорог.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города: «Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о данном факте по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279−32−92».