В Башкирии задержали 69 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города: «Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о данном факте по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279−32−92 ».