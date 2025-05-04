В Свердловской области охотники будут сдавать экзамены

Свердловчанам, которые впервые либо повторно (при аннулировании) будут получать охотничий билет, будут сдавать специальный экзамен. В Министерстве природных ресурсов и экологии России ввели правила выдачи и аннулирования охотничьих билетов. Федеральный приказ вступил в силу с 1 января 2025 года.
Но начиная с 1 сентября 2025 года свердловчанам, пожелавшим раздобыть лесную дичь, придется сдать охотничий минимум.
Экзамен предполагает, что в нем будут вопросы по поводу безопасного поведения на охоте, ограничениях по ресурсам, законодательных актах.
Кроме того, уральцы, пожелавшие стать охотниками должны будут показать, как обращаются с оружием. В экзамен включены и разделы по ориентированию на местности, умению разбираться в видах охотничьих ресурсов. За проверку знаний ответственны региональные власти. Общественники будут проводить для уральцев серии обучающих лекций и занятий.