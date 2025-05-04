В Свердловской области охотники будут сдавать экзамены

Кроме того, уральцы, пожелавшие стать охотниками должны будут показать, как обращаются с оружием. В экзамен включены и разделы по ориентированию на местности, умению разбираться в видах охотничьих ресурсов. За проверку знаний ответственны региональные власти. Общественники будут проводить для уральцев серии обучающих лекций и занятий.