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В Богучарском районе объявлен пятый класс пожарной опасности

По информации, опубликованной 3 мая на сайте Главного управления МЧС по Воронежской области, в Богучарском районе установлен пятый — наивысший класс пожарной опасности.

Источник: Reuters

Ещё в 15 районах региона сохраняется четвёртый класс, что означает высокий риск возгораний. В этот список вошли: Аннинский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьёвский, Калачеевский, Кантемировский, Новохопёрский, Ольховатский, Павловский, Панинский, Петропавловский, Подгоренский, Россошанский, Таловский и Эртильский районы.

Кроме того, в 14 других районах, а также в Воронеже и Нововоронеже, зафиксирован третий класс пожарной опасности. К ним относятся: Бобровский, Верхнехавский, Каменский, Каширский, Лискинский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Острогожский, Рамонский, Репьёвский, Семилукский и Хохольский районы.

Специалисты МЧС призывают граждан быть предельно внимательными, особенно при обращении с огнём на открытой территории.