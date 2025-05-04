В Богучарском районе объявлен пятый класс пожарной опасности

Кроме того, в 14 других районах, а также в Воронеже и Нововоронеже, зафиксирован третий класс пожарной опасности. К ним относятся: Бобровский, Верхнехавский, Каменский, Каширский, Лискинский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Острогожский, Рамонский, Репьёвский, Семилукский и Хохольский районы.