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В Челябинске начнется «Вахта памяти» у Вечного огня

Почетный караул выставят из школьников и студентов в понедельник 5 мая.

Источник: Управление по делам молодежи администрации Челябинска

В понедельник, 5 мая, в Челябинске выставят почетный караул из школьников и студентов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти». Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам молодежи администрации Челябинска.

Почетный караул будет нести лучшие школьники и студенты профессиональных образовательных учреждений. Цель акции — почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

«Почетный караул посменно будут нести 224 юных челябинца: с 5 по 12 мая — школьники, а с 13 по 19 мая — студенты», — уточняют в управлении по делам молодежи.

Караульные покажут навыки строевой подготовки и дисциплину. Также ребята будут вести боевые листки, поучаствуют в викторине и посетят выставки на тему Великой Отечественной войны.