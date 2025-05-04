В Челябинске начнется «Вахта памяти» у Вечного огня

В понедельник, 5 мая, в Челябинске выставят почетный караул из школьников и студентов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти». Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам молодежи администрации Челябинска.
Почетный караул будет нести лучшие школьники и студенты профессиональных образовательных учреждений. Цель акции — почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.
«Почетный караул посменно будут нести 224 юных челябинца: с 5 по 12 мая — школьники, а с 13 по 19 мая — студенты», — уточняют в управлении по делам молодежи.
Караульные покажут навыки строевой подготовки и дисциплину. Также ребята будут вести боевые листки, поучаствуют в викторине и посетят выставки на тему Великой Отечественной войны.