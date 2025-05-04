Красноярский космонавт Кирилл Песков приготовил космический медовый торт и прислал с МКС в соцсети видео своего кулинарного шедевра.
Он рассказал, что это рецепт его бабушки и показал, как приготовил его из медовых коврижек, сгущенки, которую сварили в подогревателе, и грецких орехов.
Как известно, 1 мая Кирилл Песков отметил день своего рождения. Ему исполнилось 35 лет.
«Это блюдо всегда делала и делает на Новый год и дни рождения моя бабушка. Сейчас она далеко, торт она прислать не смогла, поэтому приходится выкручиваться», — с улыбкой комментирует Кирилл.
После того, как торт настоялся, он показал, что космический торт невозможно уронить. Держа его на блюде, Кирилл сделал кульбит, но торт остался на месте.
«А еще торт умеет летать и его можно повесить на стену, пока стол занят горячими блюдами», — завершил кулинарное видео красноярский космонавт поблагодарил своих подписчиков за поздравления с днем рождения.
Космонавт опубликовал серию впечатляющих фотографий Красноярского края, сделанных с борта МКС.