В России стартовала акция «Огонь памяти»

«В этом году 54 региона нашей страны, 131 город и 21 зарубежная страна ждут огонь из самого сердца Москвы с Могилы неизвестного солдата. Самое главное, что огонь отправится на передовую нашим бойцам. Им это нужнее всего, потому что он будет вдохновлять их на победу и давать дополнительные силы и настроение», — сказал руководитель исполкома НФ Михаил Кузнецов.